Çevrimiçi sapkınlara baskın: Müstehcen içerikli vurguna geçit yok

Çalışmalarını tamamlayan emniyet güçleri, dün sabah 25 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli Adana, Ankara, Antalya, Samsun, Balıkesir ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında, Azranur Ay Vandan, Meltem Bakır, Gizem Avcı, Yağmur Şimşek, Öznur Güven, Cansu Bade Taş, Kübra Yurdakul, Arzu Yılmaz, Derin Gür, Dilber Doğan, Eme Nur Süder, Kadriye Değirmenci, Lina Su Özgen, Yaprak Meriç Yücel, Nisanur Kavak, Tuğçe Cansu Parlak ve Tülin Arıkoğlu’nun da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Ebru Arman, Ceyda Ersoy, Eda Alboya’nın başka bir soruşturmadan dolayı cezaevinde bulunduğu, Zeynep Alkan, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Burçin Erol ve Serpil Cansız’ın ise yurt dışında olduğu öğrenildi.

Söz konusu platforma VPN aracılığıyla girdiği tespit edilen şüphelilerin, herkese açık sosyal medya hesaplarından cinsel içerikli paylaşımlar yaparak daha fazlası için ücretli platformlara yönlendirme yaptığı, özel içeriklerin OnlyFans ya da Telegram gibi kapalı kanallar üzerinden belirli bir ücret karşılığında sunulduğu öğrenildi. Şüphelilere ve bağlantılı şirketlere ait 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araç olmak üzere toplam değeri yaklaşık 257 milyon 234 bin 570 TL olan mal varlıklara el konuldu. Şirketlerin toplam piyasa değerinin 500 bin TL olduğu değerlendirildi. Şirket sermayeleri ile taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 300 milyon TL’ye ulaştığı ifade edildi.