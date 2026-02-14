Çevrimiçi sapkınlara baskın: Müstehcen içerikli vurguna geçit yok

Türkiye'de erişime kapalı ‘OnlyFans’ platformuna IP değişikliğiyle girerek müstehcen içerik üretip, elde ettikleri gelirleri aklayan 17 şüpheli, 7 ilde yapılan operasyonlarla gözaltına alındı. Şüphelilere ait 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araçtan oluşan 257 milyon 234 bin liralık mal varlığına el konuldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'Suç Gelirlerini Aklama' 'Müstehcenlik' suçları kapsamında çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde, 7 Haziran 2023’te mahkeme kararıyla Türkiye’de erişim engeli getirilen ‘OnlyFans’ isimli platformuna erişim sağlandığı belirlendi. Şüphelilerin bu platform üzerinden müstehcen içerik paylaştıkları ve buradan elde edilen geliri akladıkları tespit edildi.
7 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN
Çalışmalarını tamamlayan emniyet güçleri, dün sabah 25 şüpheliye yönelik İstanbul merkezli Adana, Ankara, Antalya, Samsun, Balıkesir ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında, Azranur Ay Vandan, Meltem Bakır, Gizem Avcı, Yağmur Şimşek, Öznur Güven, Cansu Bade Taş, Kübra Yurdakul, Arzu Yılmaz, Derin Gür, Dilber Doğan, Eme Nur Süder, Kadriye Değirmenci, Lina Su Özgen, Yaprak Meriç Yücel, Nisanur Kavak, Tuğçe Cansu Parlak ve Tülin Arıkoğlu’nun da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden Ebru Arman, Ceyda Ersoy, Eda Alboya’nın başka bir soruşturmadan dolayı cezaevinde bulunduğu, Zeynep Alkan, Gizem Bağdaçiçek, Merve Taşkın, Burçin Erol ve Serpil Cansız’ın ise yurt dışında olduğu öğrenildi.
VPN ÜZERİNDEN GİRİŞ YAPMIŞLAR
Söz konusu platforma VPN aracılığıyla girdiği tespit edilen şüphelilerin, herkese açık sosyal medya hesaplarından cinsel içerikli paylaşımlar yaparak daha fazlası için ücretli platformlara yönlendirme yaptığı, özel içeriklerin OnlyFans ya da Telegram gibi kapalı kanallar üzerinden belirli bir ücret karşılığında sunulduğu öğrenildi. Şüphelilere ve bağlantılı şirketlere ait 2 şirket, 10 taşınmaz ve 14 araç olmak üzere toplam değeri yaklaşık 257 milyon 234 bin 570 TL olan mal varlıklara el konuldu. Şirketlerin toplam piyasa değerinin 500 bin TL olduğu değerlendirildi. Şirket sermayeleri ile taşınır ve taşınmaz mal varlıklarının toplam değerinin yaklaşık 300 milyon TL’ye ulaştığı ifade edildi.