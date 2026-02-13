İstanbul merkezli 14 ildeki uyuşturucu operasyonunda 324 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 324 şüphelinin yakalanarak sevk edildikleri sulh ceza hakimliklerince tutuklandığı ifade edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Başsavcılık koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile birlikte 10 Şubat'ta çeşitli sosyal medya platformları ve anlık mesajlaşma uygulamaları üzerinde yapılan çalışmalarda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapılan kapalı ve açık gruplar dahil olmak üzere 69 grup tespit edildiği belirtildi.
Uyuşturucu madde ticareti yaptığı anlaşılan 21'inin grup yöneticisi olduğu 324 şüphelinin yakalandığı bildirilen açıklamada, şüphelilerin tamamının sevk edildikleri sulh ceza hakimliklerince tutuklandığı kaydedildi.
18 bin 136 şahıstan 8 bin 992'si tutuklandı
Yine uluslararası düzeyde faaliyet gösteren 12 suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen ORKİNOS-BULUT, ORKİNOS-BULUT 2 ve ABDO-KASAP (İsveç/Norveç Suç Örgütleri) operasyonlarında bu örgütlerin faaliyetlerinin bitmesinin sağlandığı ifade edilen açıklamada, söz konusu örgütlerin 40 ton 860 kilo uyuşturucu ve uyarıcı madde, 4 milyon 610 bin 350 uyuşturucu haptan sorumlu olduklarının tespit edildiği aktarıldı.
Söz konusu grup ve kanallarda yönetici ve moderatör olarak faaliyet gösteren kişilerin, farklı kanal veya gruplar üzerinden aktif şekilde suç paylaşımları yaparak uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptıkları tespit edilmişti.
Soruşturma kapsamında ayrıca, mesajlaşma programları ile sosyal medya üzerinden pazar ağı kurmaya çalıştığı tespit edilen şüphelilerin iletişim kurduğu mesajlaşma uygulamasındaki 69 grup kapatılmıştı.