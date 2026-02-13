İstanbul merkezli 14 ildeki uyuşturucu operasyonunda 324 şüpheli tutuklandı

"Öte yandan söz konusu operasyon hariç 1 Ocak 2025 tarihinden günümüze kadar Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğünce ilimiz genelinde yapılan çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti suçlamasıyla 18 bin 136 şahıs yakalanmış, bu şahıslardan 8 bin 992'si tutuklanmıştır. Uluslararası düzeyde uyuşturucu sevkiyatı yapan suç örgütü lideri ve örgüt üyesi oldukları tespit edilen 456 şüpheliden 329'u tutuklanmış, suçta kullanılan 29,5 milyar lira değerinde mal varlığına ise el konulmuştur."