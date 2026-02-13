Uyuşturucu hükümlüsü firari yakalandı: 15 yıl 3 ay hapis cezası vardı

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti suçundan 15 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ayrıca hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan ifadeye yönelik aranan T.A. (27) yakalandı.