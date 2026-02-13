Uyuşturucu hükümlüsü firari yakalandı: 15 yıl 3 ay hapis cezası vardı

Samsun’da uyuşturucu madde ticareti suçundan hakkında 15 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak gözaltına alındı.
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti suçundan 15 yıl 3 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve ayrıca hükümlü veya tutuklunun kaçması suçundan ifadeye yönelik aranan T.A. (27) yakalandı.
Gözaltına alınan şahıs hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.