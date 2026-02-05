Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
Samsun'da 591 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi

Samsun'da 591 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi

00:455/02/2026, Perşembe
AA
Sonraki haber
Yapılan operasyonda ekipler, çeşitli markalara ait 591 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirdi.
Yapılan operasyonda ekipler, çeşitli markalara ait 591 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirdi.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 591 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin adresinde gümrük kaçağı parfüm bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli markalara ait 591 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.




#İlkadım
#Parfüm
#Samsun
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ sınav yerleri açıklandı mı? 2026 MSÜ sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ÖSYM AİS giriş belgesi sorgulama