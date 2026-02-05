Samsun'da 591 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi

Yapılan operasyonda ekipler, çeşitli markalara ait 591 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirdi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 591 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şüphelinin adresinde gümrük kaçağı parfüm bulundurduğu bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, çeşitli markalara ait 591 şişe gümrük kaçağı parfüm ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü.
