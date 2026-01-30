Samsun’da otomobil üç metre yükseklikten yuvarlandı: Sürücü yara almadan kurtuldu

Kaza, Samsun Çevre Yolu Samsun-Ankara yolu yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 AUV 130 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan S.Y. (37), iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti.