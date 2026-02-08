Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Samsun
Samsun’da kayıp şahsın cansız bedenine ulaşıldı

Samsun’da kayıp şahsın cansız bedenine ulaşıldı

14:168/02/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Samsun
Samsun

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde 23 gündür kayıp olarak aranan 60 yaşındaki Nimet Serdar’ın cansız bedeni baraj gölünde bulundu.

Vezirköprü ilçesine bağlı Susuz Mahallesi’nde ikamet eden Nimet Serdar, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü sabah saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınlarının kayıp ihbarında bulunması üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlatıldı. Vezirköprü Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarda, ekipler 23 gün boyunca havadan, karadan ve baraj gölünde arama yaptı. Çalışmaların 23’üncü gününde Serdar’ın cansız bedenine, ikametine yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki baraj gölünde ulaşıldı.

Baraj gölünden çıkarılan Nimet Serdar’ın cenazesi, ön inceleme yapılmak üzere Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Samsun
#kayıp
#ölü
#baraj
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Kütahya kura listesi sorgulama ekranı: Başvurusu kabul edilenler ve reddedilenler nasıl öğrenilir?