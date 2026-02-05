Samsun pazar esnafı festival çadırları yüzünden iş yapamıyor: 'En fazla 5 gün sürmeli'

Dışarıdan gelen firmaların satışlarının pazar esnafının kazancını düşürdüğünü öne süren Vurucu, "Son zamanlarda şehirde moda olan çadırlara karşıyız. Dışarıdan gelen çadırlar bizim satış oranlarımızı düşürüyor. Kış şartları nedeniyle işlerimizin zaten kötü olduğu bir dönemde, bir de ucuzluk adı altında çadırlar kuruluyor. Ancak aynı ürünler, aynı fiyatlara satılıyor. Buranın halkı değişiklik olsun diye, orası festival havasında olduğu için alışveriş yapıyor. Bu durum semt pazarlarını ciddi anlamda etkiliyor. Normalde bu pazarın bugün dolu olması gerekirken şu an ciddi düşüşler yaşanıyor. Bu tür etkinlikleri Samsun’un kendi esnafının yapmasını istiyoruz" dedi.



