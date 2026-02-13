Yeni Şafak
Manisa'da 28 bin 504 sentetik hap ele geçirildi: 2 tutuklama

15:1413/02/2026, Cuma
DHA
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden O.B. ve M.C.G. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde, otoyol gişelerinde durdurulan iki ayrı otomobilde toplam 28 bin 504 sentetik hap ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 kişiden 2’si tutuklandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen saha ve analiz çalışmaları kapsamında O.B., M.C.G., Ş.A., Ş.A., A.Y. ve T.Y.Y. isimli şüphelilerin, komşu il İzmir'den temin ettikleri uyuşturucu maddeleri kente getirecekleri bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Narkotik Şube ve Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün saat 04.30 sıralarında İzmir-İstanbul Otoyolu Akhisar gişelerinde önlem aldı. Şüphelilerin kullandığı iki otomobil gişelerde durduruldu. Otomobillerde yapılan aramalarda toplam 28 bin 504 sentetik hap ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı.

