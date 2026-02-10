Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa
Fabrikada acı olay: Trafoda cansız bedeni bulundu

Fabrikada acı olay: Trafoda cansız bedeni bulundu

18:4310/02/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Manisa'da bir süredir üretim yapılmayan bir tuğla fabrikasında 24 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Engin Dalmış (24), atıl durumdaki bir fabrikanın trafosunda ölü bulundu.

Olay, saat 12.00 sıralarında Koşukırı mevkisi Atatürk Mahallesi 217 Sokak'ta bir süredir üretim yapılmayan bir tuğla fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın trafosunda Engin Dalmış'ın hareketsiz şekilde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalmış'ın trafodaki yüksek gerilim hattından elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği belirlendi. Dalmış'ın cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



#Manisa
#Turgutlu
#Trafo
#Fabrika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) memur alımı ön başvuru sonuçları açıklandı: MSB memur temini mülakat ve sınav başvuru tarihleri