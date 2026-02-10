Manisa'da yoğun denetim: Üç günde 4,2 milyon TL ceza

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe trafik birimleri tarafından 6-8 Şubat tarihleri arasında motosiklet ve motorlu bisikletlere yönelik geniş çaplı denetim gerçekleştirildi. İl genelinde 32 ekip ve 68 trafik personelinin katılımıyla yapılan uygulamalarda toplam 2 bin 833 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda kusurlu bulunan bin 91 araç ve sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı. Yapılan kontrollerde plaka eksikliği nedeniyle 21, muayenesiz araç kullanmaktan 57, ehliyetsiz araç kullanmaktan 60, yetersiz ehliyetle araç kullanmaktan 35, yaya yollarında motosiklet sürmekten 35, kask takmamaktan ise 609 sürücüye ceza kesildi. Diğer kanun maddelerinden de 274 adet işlem yapıldığı açıklandı. Denetimler kapsamında toplam 4 milyon 214 bin 432 lira idari para cezası uygulanırken, 47 araç trafikten men edildi.