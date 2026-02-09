Karın ağrısıyla gitti içinden tam binlerce çıktı! Manisa'daki ameliyatta görülen manzara doktorları bile hayrete düşürdü

Manisa'da tıp dünyasında ender görülen vakalardan biri kayıtlara geçti. Şiddetli karın ağrısı ve hazımsızlık şikayetleriyle hastaneye başvuran 75 yaşındaki hastanın yapılan tetkiklerinde, safra kesesinin tamamen taşla dolduğu tespit edildi. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bekir Yasa tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonda, hastanın safra kesesinden çıkanların sayısı operasyon ekibini bile hayrete düşürdü. Kapalı yöntemle yapılan müdahalenin ardından vücuttan binlerce irili ufaklı taş çıkarıldı.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki kadın karın ağrısı, hazımsızlık, şişkinlik ve mide bulantısı şikayetleriyle Salihli ilçesindeki özel bir hastanede Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bekir Yasa’ya başvurdu. Yapılan tetkiklerde hastanın safra kesesinde çok sayıda taş bulunduğu tespit edildi.
Op. Dr. Yasa tarafından laparoskopik yöntemle ameliyat edilen hastanın safra kesesinden irili ufaklı binlerce taş çıkarıldı. Ameliyatın ardından hastanın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Bekir Yasa, "Hastamızı laparoskopik yöntemle başarılı bir şekilde ameliyat ettik. Sayamayacağımız kadar çok sayıda taşla karşılaştık. Safra kesesi adeta taş ocağı gibiydi" dedi.
İsminin açıklanmasını istemeyen yaşlı hasta, "Safra kesemde taş olduğunu biliyordum ancak bu kadar çok taş çıkacağını hiç tahmin etmiyordum. Hepimiz çok şaşırdık. Şu an kendimi çok daha iyi hissediyorum" ifadelerini kullandı.