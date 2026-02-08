Manisa’da refüjü aşan otomobil zincirleme kaza yaptı: İki kişi öldü, dört kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Kazada otomobil sürücüsü Fatih Uysal'ın olay yerinde hayatını kaybederken diğer iki otomobil sürücüsü Seher Gürbüz (46) ve Niyazi Nardalı ile Doruk Ateş Gürbüz (16) ve Ekin Ay (20) yaralandı.