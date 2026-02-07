Alaşehir'de sağanak nedeniyle dere taşması sonucu kara yolu çöktü

Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki sağanak yağış sonrası Göbekli Dere'nin taşmasıyla, kara yolunda çökme meydana geldi. Sel nedeniyle bir süre ulaşım sağlanamazken, Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, olay yerinde inceleme yaptı.
Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, şiddetli yağışın ardından Göbekli Deresi taştı. Çökme meydana gelen yol, ulaşıma kapandı.
Alaşehir’de saat 03.00 sıralarında etkili olan şiddetli yağış sonrası Göbekli Deresi taştı. Derenin taşmasıyla Göbekli Mahallesi ile Horzumalayaka Mahallesi’ni birbirine bağlayan kara yolu, meydana gelen çökme nedeniyle ulaşıma kapandı. Sel sularının taşıdığı molozlar nedeniyle yol kenarında bulunan 3 evde kısmi hasar oluştu. Sel nedeniyle bir süre ulaşım sağlanamazken, Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ekipleri tarafından alternatif tali yol açılarak, bölgede çalışma başlatıldı.