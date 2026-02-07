Alaşehir'de sağanak nedeniyle dere taşması sonucu kara yolu çöktü

“Gece bastıran ani ve şiddetli yağış sonrası Göbekli Deresi’nin taşması sonucu yolda çökme meydana gelmiş ve yol ulaşıma kapanmıştır. İlgili kurumlarımız tarafından yolu açma çalışmaları başlatılmıştır. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yoktur"