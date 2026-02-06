Yeni Şafak
Eyüpsultan’da bir kişi yol kenarında ölü bulundu

Yol kenarında erkek cesedi bulundu

Eyüpsultan'da boş alanda hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, şahsın öldüğünü tespit etti. Kimlik tespiti yapılan şahsın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Eyüpsultan’da yol kenarında bir kişi ölü olarak bulundu.


Olay, saat 16.30 sıralarında Eyüpsultan 5. Levent Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, boş alanda hareketsiz şekilde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın öldüğünü tespit etti. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Yapılan çalışmaların ardından cesedin 34 yaşındaki Z.Ç. isimli şahsa ait olduğu belirlendi. Yapılan incelemenin ardından cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.



