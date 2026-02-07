Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
Çökmenin yaşandığı Selçuk-Aydın karayolu alternatif güzergahla trafiğe açıldı

Çökmenin yaşandığı Selçuk-Aydın karayolu alternatif güzergahla trafiğe açıldı

15:267/02/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
İzmir'de 5 Şubat'ta etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle yolda çökme yaşandı.
İzmir'de 5 Şubat'ta etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle yolda çökme yaşandı.

İzmir'de şiddetli yağışın ardından çökme sonucu ulaşıma kapanan Selçuk-Aydın karayolu, alternatif güzergah yapılarak yeniden trafiğe açıldı.

Hafta içi etkili olan yağış nedeniyle Havutçu mevkisinde çöken yolun onarımı için ekiplerin çalışması sürüyor.

Trafiğe kapatılan ve çevresinde güvenlik önlemi alınan yolun kenarında alternatif güzergah oluşturan ekipler, asfaltlama çalışmasının ardından Selçuk-Aydın kara yolunu yeniden ulaşıma açtı.

İzmir'de 5 Şubat'ta etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle çökme yaşanan Selçuk-Aydın kara yolu ulaşıma kapatılmış, yolun onarımı için çalışma başlatılmıştı.



#alternatif güzergah
#çökme
#onarım
#Selçuk-Aydın kara yolu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kademeli Emeklilik Son Dakika Gelişme Var Mı? 2000 Sonrası SGK'lı Olan Kademeli Emeklilik Prim Yaş Tablosu Oluştu Mu?