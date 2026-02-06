Kayseri-Erciyes yolu kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

Kayseri-Erciyes karayolu kar yağışı ve ıslak zemin nedeniyle araç trafiğine kapatıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Saat 21.00 itibariyle Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’müz ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Kayser-Erciyes Karayolu hafif kar yağışı ve ıslak zemin nedeniyle yol araç trafiğine kapatıldı" denildi.