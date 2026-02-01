Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Edirne
Trakya için 'kar yağışı' uyarısı

Trakya için 'kar yağışı' uyarısı

14:571/02/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber
Yetkililer, yağışların akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
Yetkililer, yağışların akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yarın Trakya için kar yağışı uyarısında bulundu.

MGM İstanbul Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan açıklamada, Trakya'da yağmur şeklinde başlayacak yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren Edirne'nin güney kesimleri başta olmak üzere il geneli, Tekirdağ'ın kuzey ve batı kesimleri (Saray, Kapaklı, Çerkezköy, Ergene, Hayrabolu, Malkara) ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde (Kırklareli merkez, Kofcaz, Demirköy, Vize) kuvvetli (10-20 cm) karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklendiği bildirildi.

Yetkililer, yağışların akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

#Trakya
#Meteoroloji
#İstanbul
#Kırklareli
#Kofcaz
#Demirköy
#Vize
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yalova TOKİ kurası ne zaman çekilecek? TOKİ kurasına katılacaklar listesi