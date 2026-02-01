Meteorolojinden kar ve sağanak uyarısı: İstanbul'da sıcaklık 2 dereceye düşecek

Balkanlar ve Orta Akdeniz'den gelen soğuk hava dalgasıyla Trakya ve İstanbul'da hava hızla soğuyacak. Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya kesimi, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Kıyı Ege, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Uşak, Denizli, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklığı 2 dereceye kadar düşecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, yurt genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Trakya kesimi, Batı Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Kıyı Ege, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Uşak, Denizli, Antalya, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusunda kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın; Güney ve İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde güneyli yönlerden, Marmara’da kuzeyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
İstanbul'da sıcaklık 2 dereceye düşecek
İstanbul Valiliği, kent genelinde yarından itibaren hava sıcaklığının azalacağını belirterek, sağanak ve kuvvetli rüzgara karşı uyarıda bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre, yarından itibaren çok bulutlu, aralıklarla yağmur ve sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli, en düşük sıcaklığın 5, en yüksek sıcaklığın 8 derece olmasının beklendiği kaydedildi.
Havanın 2 Şubat Pazartesi günü çok bulutlu, aralıklarla yağmur ve sağanak yağışlı olacağı, yağışların yerel olarak kuvvetli, en düşük sıcaklığın 6, en yüksek sıcaklığın 8 derece olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, 3 Şubat Salı günü parçalı ve çok bulutlu, en düşük sıcaklığın 2, en yüksek sıcaklığın ise 7 derece olabileceği belirtildi.
Açıklamada, "Rüzgarın, yarın ve pazartesi gece saatlerine kadar kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi ve pazar ile pazartesi günleri il genelinde yerel kuvvetli yağışlar beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.
13 İLE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI
Sarı kodlu uyarı yapılan iller: Antalya, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kırklareli, Konya, Manisa, Muğla
Turuncu kodlu uyarı yapılan iller: Aydın, İzmir
Sarı kodlu uyarı nedir?
Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.
Turuncu kodlu uyarı nedir?
Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.