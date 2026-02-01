Meteorolojinden kar ve sağanak uyarısı: İstanbul'da sıcaklık 2 dereceye düşecek





İstanbul'da sıcaklık 2 dereceye düşecek





İstanbul Valiliği, kent genelinde yarından itibaren hava sıcaklığının azalacağını belirterek, sağanak ve kuvvetli rüzgara karşı uyarıda bulundu.





Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yaptığı son değerlendirmelere göre, yarından itibaren çok bulutlu, aralıklarla yağmur ve sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli, en düşük sıcaklığın 5, en yüksek sıcaklığın 8 derece olmasının beklendiği kaydedildi.





Havanın 2 Şubat Pazartesi günü çok bulutlu, aralıklarla yağmur ve sağanak yağışlı olacağı, yağışların yerel olarak kuvvetli, en düşük sıcaklığın 6, en yüksek sıcaklığın 8 derece olmasının beklendiği aktarılan açıklamada, 3 Şubat Salı günü parçalı ve çok bulutlu, en düşük sıcaklığın 2, en yüksek sıcaklığın ise 7 derece olabileceği belirtildi.





Açıklamada, "Rüzgarın, yarın ve pazartesi gece saatlerine kadar kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi ve pazar ile pazartesi günleri il genelinde yerel kuvvetli yağışlar beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.



