Çanakkale'de aşırı yağışlar nedeniyle istinat duvarı çöktü

Ayvacık ilçesi Babakale köyü Akliman mevkiinde yer alan sosyal konutların istinat duvarının bir bölümü sağanak yağış sebebiyle çöktü. Çöken istinat duvarınım çevresinde kimse olmaması sayesinde yaralanan olmadı. Bölgede yağışlar sebebiyle bazı yollarda da derin çukurlar oluştu.