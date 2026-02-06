Yeni Şafak
Çanakkale'de aşırı yağışlar nedeniyle istinat duvarı çöktü

23:196/02/2026, Cuma
IHA
Bölgede yağışlar sebebiyle bazı yollarda da derin çukurlar oluştu.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde sağanak yağışlar nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çöktü, olayda yaralanan olmadı.

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde sağanak yağışlar nedeniyle bir sitenin istinat duvarı çöktü.

Ayvacık ilçesi Babakale köyü Akliman mevkiinde yer alan sosyal konutların istinat duvarının bir bölümü sağanak yağış sebebiyle çöktü. Çöken istinat duvarınım çevresinde kimse olmaması sayesinde yaralanan olmadı. Bölgede yağışlar sebebiyle bazı yollarda da derin çukurlar oluştu.


