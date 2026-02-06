Yeni Şafak
Bursa’da istinat duvarının çökmesi sonucu yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

22:526/02/2026, Cuma
DHA
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu yol toprak ve taşlarla kaplanarak çift yönlü trafiğe kapatıldı, olayda can kaybı veya maddi zarar yaşanmadı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde istinat duvarının çöktü. Düşen toprak ve taşlar nedeniyle yol, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi Hasta Yurdu Caddesi'nde meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle istinat duvarı çökerken, toprak ve taşlar iki şeritli yolun üzerine yayıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İstinat duvarının çökmesi, herhangi bir yaralanma, can kaybı ya da maddi zarara yol açmadığı, çevredeki evlerde de olumsuz bir durumun bulunmadığı belirlendi. Olayla ilgili AFAD ekiplerine bilgi verilirken, güvenlik önlemleri kapsamında Hasta Yurdu Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Temizlik çalışmalarının ardından yolun yeniden trafiğe açılacağı bildirildi.


#Bursa
#istinat duvarı
#çökme
