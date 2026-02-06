Bursa’da istinat duvarının çökmesi sonucu yol çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı

Olay, saat 20.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi Hasta Yurdu Caddesi'nde meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle istinat duvarı çökerken, toprak ve taşlar iki şeritli yolun üzerine yayıldı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İstinat duvarının çökmesi, herhangi bir yaralanma, can kaybı ya da maddi zarara yol açmadığı, çevredeki evlerde de olumsuz bir durumun bulunmadığı belirlendi. Olayla ilgili AFAD ekiplerine bilgi verilirken, güvenlik önlemleri kapsamında Hasta Yurdu Caddesi çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.