Konya'da tırla hafif ticari araç çarpıştı: Bir kişi yaralandı

Konya'da tırla hafif ticari araç çarpıştı: Bir kişi yaralandı

19:526/02/2026, الجمعة
AA
Hafif ticari araç kullanılmaz hale geldi.
Hafif ticari araç kullanılmaz hale geldi.

Konya’nın Ereğli ilçesinde tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde tır ile hafif ticari araçın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Çağlar A'nın kullandığı 27 C 2061 plakalı tır, Konya-Adana kara yolu Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki kavşakta, Mustafa C. idaresindeki 42 MB 0605 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan hafif ticari araçtaki Emine Ö. ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

