Niğde'de iki aracın çarpıştığı feci kaza: Bir ölü yedi yaralı

20:285/02/2026, Perşembe
IHA
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Niğde-Pozantı Otoyolu Çifteköy mevkiinde iki hafif ticari ticari aracın karıştığı kazada, araçlardan birinde yolcu olarak bulunan sekiz yaşındaki bir çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan yedi kişi ise yaralandı.

Niğde-Pozantı otoyolunda iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Niğde-Pozantı Otoyolu Çifteköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Niğde istikametine seyir halinde bulunan iki hafif ticari ticari aracın karıştığı kazada, araçlardan birinde yolcu olarak bulunan 8 yaşındaki bir çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan 7 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



#Niğde
#Pozantı
#Çifteköy
#Kaza
