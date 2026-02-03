Niğde’de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Yapılan çalışmalarda 9 şüpheli yakalanırken, adli mercilere sevk edilen 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 3 şüpheli ise savcılık talimatıyla ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Operasyonlar kapsamında şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda toplam 97,58 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.