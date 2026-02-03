Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Ağrı
Ağrı’da kaçakçılık operasyonu: Şüpheliler kıskıvrak yakalandı

Ağrı’da kaçakçılık operasyonu: Şüpheliler kıskıvrak yakalandı

09:293/02/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
Ağrı
Ağrı

Ağrı’da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında çok sayıda kaçak ürün ve silah ele geçirilirken, 8 şüpheliden 1’i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik il genelinde operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 36 bin 800 adet boş makaron, 16 bin 500 adet dolu makaron, bin 688 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 4 bin 510 paket gümrük kaçağı sigara, 45 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 3 adet sanayi tipi tütün doldurma makinesi ile 157 adet fişek de ele geçirildi. Çalışmalar kapsamında yakalanan toplam 8 şüpheli şahıstan 7’si hakkında adli işlem yapılırken, 1 şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.



#Ağrı
#kaçakçılık
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ taksitleri sabit mi, zamlanacak mı? 55 m² 1+1 ve 65 ve 80 m² 2+1 ödeme planı