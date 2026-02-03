Ağrı’da kaçakçılık operasyonu: Şüpheliler kıskıvrak yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik il genelinde operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 36 bin 800 adet boş makaron, 16 bin 500 adet dolu makaron, bin 688 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 4 bin 510 paket gümrük kaçağı sigara, 45 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.