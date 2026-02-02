Yeni Şafak
Tefecilik ve POS yoluyla dolandırıcılık: 51 şüpheli gözaltında

Tefecilik ve POS yoluyla dolandırıcılık: 51 şüpheli gözaltında

12:182/02/2026, Pazartesi
IHA
Ankara
Ankara

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, tefecilik ve POS tefeciliği yaptıkları tespit edilen 51 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte gerçekleştirilen operasyonlarda, 56 şüpheliye yönelik işlem yapıldığı, bunlardan 51’inin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. 5 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya titizlikle devam edildiği belirtildi.




