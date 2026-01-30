Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Karabük
Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

17:5330/01/2026, الجمعة
IHA
Sonraki haber
Karabük
Karabük

Karabük’te jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il merkezinde düzenlenen 4 ayrı operasyonda 5 kişinin ikametinde, aracında, eşyalarında ve üzerinde adli arama yapıldı. Yapılan aramalarda; 155 adet sentetik ecza hap, 3 adet ecstasy hap, 14 paket halinde toplam bin 440 gram sentetik kannabinoid maddesi, 59,2 gram amfetamin maddesi, çeşitli ebatlarda uyuşturucu madde emdirilmiş 3 adet peçete ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 bin 250 TL ele geçirilirken, 2 adet cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




#Karabük
#operasyon
#uyuşturucu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
En pahalı telefon numarası olarak rekor kırdı! 871 bin dolara satın alındı