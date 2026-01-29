Uyuşturucu maddeyi aracın kaputuna saklamışlar: 4 tutuklama

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir aracın motor kaputu içerisinde gizlenmiş 808 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Turgutlu ve Salihli Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda; Y.A.T. (19) ve M.Ö. (33) isimli şahısların kullandığı, öncü olduğu değerlendirilen araç Ahmetli ilçesinde, B.S. (21) ve M.A. (32) isimli şahısların bulunduğu diğer araç ise Turgutlu ilçesinde durduruldu.