Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Manisa
Uyuşturucu maddeyi aracın kaputuna saklamışlar: 4 tutuklama

Uyuşturucu maddeyi aracın kaputuna saklamışlar: 4 tutuklama

21:1729/01/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Turgutlu ve Salihli Narkotik Büro Amirliği
Turgutlu ve Salihli Narkotik Büro Amirliği

Manisa'da Turgutlu ve Salihli Narkotik Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda Ahmetli ve Turgutlu ilçesinde iki aracı durdurdu. Durdurulan araçların motor kaputu ve karbüratör kısmında toplam 808 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir aracın motor kaputu içerisinde gizlenmiş 808 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Turgutlu ve Salihli Narkotik Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda; Y.A.T. (19) ve M.Ö. (33) isimli şahısların kullandığı, öncü olduğu değerlendirilen araç Ahmetli ilçesinde, B.S. (21) ve M.A. (32) isimli şahısların bulunduğu diğer araç ise Turgutlu ilçesinde durduruldu.


Şahısların üzerlerinde ve araçlarda yapılan aramalarda, motor kaputu içerisinde ve karbüratör kısmına gizlenmiş halde 15 kutu içerisinde toplam 808 adet sentetik ecza ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Uyuşturucu
#Narkotik
#Tutuklama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstatiksel olarak insanlar her 1 saatte yaklaşık kaç köpek balığı öldürmektedir? İşte Milyoner'deki 500 bin TL'lik sorunun cevabı