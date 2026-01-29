Yeni Şafak
Kahramanmaraş’ta narkotik darbesi: Binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta narkotik darbesi: Binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi

00:3429/01/2026, Perşembe

00:3429/01/2026, Perşembe
IHA
Operasyonda 5 bin captagon hap ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Operasyonda 5 bin captagon hap ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Kahramanmaraş’ta polis ekiplerinin uyuşturucuya yönelik peş peşe düzenlediği operasyonlarda 5 bin captagon hap başta olmak üzere çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kahramanmaraş’ta polisin düzenlediği operasyonda binlerce uyuşturucu hap ele geçirildi, yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında belirlenen şahıslara yönelik peş peşe operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı. Narkotik köpeği Risko marifetiyle operasyon kapsamında bir otomobilde yapılan aramada 5 bin adet captagon hap ele geçirildi. Diğer adreslerde ise 40 gram esrar maddesi, 50 adet sentetik ecza hap, 12 kök hint keneviri ve 1 adet hassas teraziye el konuldu.

Emniyette ifadesi alınan 3 şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı tutuklanarak cezaevine gönderildi.



