Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş’ta mutfakta patlama: Bir kişi yaralandı

Kahramanmaraş’ta mutfakta patlama: Bir kişi yaralandı

19:2128/01/2026, Çarşamba
IHA
Sonraki haber

Kahramanmaraş’ta bir evin mutfağında meydana gelen patlamada bir kişi yaralandı.

Olay, Onikişubat ilçesi Yunus Emre Mahallesi’ndeki 3 katlı bir binanın ikinci katkındaki dairesinde meydana geldi. Evin mutfağında meydana gelen patlama üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlama sonucu evdeki kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Patlamada evde hasar oluşurken o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedildi. 

Görüntülerde patlama sonrası evin balkonundan aşağı düşen parçalar olduğu ve çevredeki bir otomobile zarar verdiği görüldü. 

 Patlamanın doğalgaz kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, inceleme sürüyor.

#Kahramanmaraş
#Mutfak
#Patlama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İOKBS bursluluk sınavı 2026 ne zaman yapılacak? Başvuru tarihleri belli oldu mu? MEB tarih verdi