Kahramanmaraş'ta yoğun sis: Göz gözü görmedi

Yoğun sis kentte belgesel tadında görüntüler oluşturdu.
Kahramanmaraş’ta akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kent merkezi ve yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oldu. Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.
Ortaya belgesel tadında görüntüler çıkarken sürücüler zor anlar yaşadı.
