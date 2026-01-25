Kahramanmaraş'ta yoğun sis: Göz gözü görmedi

Kahramanmaraş’ta akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde, yüksek kesimlerin yanı sıra şehir merkezinde de yoğun sis etkili oldu. Sisin etkisiyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.