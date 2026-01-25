Yeni Şafak
Kahramanmaraş'ta yoğun sis: Göz gözü görmedi

23:2725/01/2026, Pazar
IHA
Yoğun sis kentte belgesel tadında görüntüler oluşturdu.
Yoğun sis kentte belgesel tadında görüntüler oluşturdu.

Kahramanmaraş’ta akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte kent merkezi ve yüksek kesimlerde yoğun sis etkili oldu. Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düşmesi sürücülere zor anlar yaşattı.

Kahramanmaraş’ta etkili olan yoğun sis görüş mesafesini düşürdü.

Kahramanmaraş’ta akşam saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte Onikişubat ve Dulkadiroğlu ilçelerinde, yüksek kesimlerin yanı sıra şehir merkezinde de yoğun sis etkili oldu. Sisin etkisiyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Ortaya belgesel tadında görüntüler çıkarken sürücüler zor anlar yaşadı.



#Kahramanmaraş
#Onikişubat
#Sis
