Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş’ta uyuşturucu sattığı öne sürülen 1 şüpheli tutuklandı

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu sattığı öne sürülen 1 şüpheli tutuklandı

17:4918/01/2026, Pazar
IHA
Sonraki haber
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş

Kahramanmaraş’ta 17.79 gram bonzai ham maddesi ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüyheli tutuklandı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada 17,79 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen maddelerle ilgili yürütülen adli işlemler kapsamında 1 şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen iki ayrı çalışmada ise 30 kilo nargile tütünü, 50 elektronik sigara cihazı, 66 paket gümrük kaçağı sigara, 25 bin dal boş makaron ile 55 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi.




#Kahramanmaraş
#uyuşturucu
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Sivas kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? TOKİ 500 bin sosyal konut Sivas kurası başvuru kabul listesi