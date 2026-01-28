Can Yaman ve Esat Yontunç'un uyuşturucu test sonucu çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç ve ünlü oyuncu Can Yaman'ın uyuşturucu testi sonuçları çıktı.

Yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Esat Yontunç ve ünlü oyuncu Can Yaman'a ait kan ve saç örneklerine ilişkin ATK tarafından rapor hazırlandı.​​​​​​​

İki ünlü ismin uyuşturucu testi sonucu açıklandı

Yontunç’un kan örneklerinde herhangi bir uyuşturucu madde izine rastlanmadı. Benzer şekilde, oyuncu Yaman’ın da uyuşturucu test sonuçlarının negatif olduğu raporlandı.







