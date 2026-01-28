Yeni Şafak
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması: Bilal Hancı ile İbrahim Barut dahil 14 ismin testi pozitif çıktı

18:0628/01/2026, Çarşamba
G: 28/01/2026, Çarşamba
AA
Kan ve saç örnekleri alınan Bilal Hancı ile İbrahim Barut hakkında Adli Tıp Kurumu tarafından rapor hazırlandı.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Bilal Hancı ile İbrahim Barut'un uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi. Öte yandan Adli Tıp Kurumu tarafından saç ve kan örnekleri alınan 12 şüphelinin daha uyuşturucu testinin pozitif çıktığı da bildirildi.

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) kan ve saç örneği alınan 2 şüphelinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan 2 şüpheliyle ilgili ATK tarafından rapor hazırlandı.

Rapora göre, tutuklu şüpheli Bilal Hancı ile İbrahim Barut'un uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.

12 kişinin daha testi pozitif çıktı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) saç ve kan örnekleri alınan 12 şüphelinin daha uyuşturucu testi pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 12 şüpheliye ait kan ve saç örneklerine ilişkin ATK tarafından rapor hazırlandı.​​​​​​​

İşte o isimler

Bu kapsamda, Deniz Berk Cengiz, Gökhan Gümüş, Burak Doğan, Gökmen Gürdeğir, Ali Gürbüz, Fatih Gürdeğir, Emre Yalçın, Melis Sabah, Orhan Aydın, Murat Sönmez, Yoldaş Ulaş Yağmur ve Emircan Şahin’in uyuşturucu test sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.



