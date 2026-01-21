Yeni Şafak
Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme: Aralarında Bilal Hancı ve Mehmet Üstündağ'ın da olduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi

21/01/2026, Çarşamba
G: 21/01/2026, Çarşamba
Bilal Hancı- Mehmet Üstündağ
İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan, aralarında fenomen Bilal Hancı’nın da bulunduğu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen ’uyuşturucu’ soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında Abdi İbrahim İlaç şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut’un oğlu İbrahim Barut, magazin yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, ve Huzur Giyim’in sahibi Turgut Gençal’ın oğlu Abdullah Gençal gözaltına alınmıştı. 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.



