4 ünlüye daha uyuşturucu gözaltısı

Sosyal medya fenomeni Bilal Hancı

Ekim 2025'ten bu yana yürütülen ‘ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu’ kapsamında dün de 4 kişi gözaltına alındı. Magazin yazarı Mehmet Üstündağ ile Bilal Hancı, Abdullah Gençal ve İbrahim Barut gözaltına alınırken, diğer 3 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında bu sabah yeni bir operasyon yapıldı.

Abdullah Gençal
İbrahim Barut
Mehmet Üstündağ

Operasyonlarda Abdi İbrahim İlaç şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut’un oğlu İbrahim Barut, magazin yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ve Huzur Giyim’in sahibi Turgut Gençal’ın oğlu Abdullah Gençal’ın gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan üç şüphelinin ise yurt dışında oldukları öğrenildi. Gözaltına alınan isimler Adli Tıp Kurumu’na götürülerek uyuşturucu testi için örnekler alınacak.


