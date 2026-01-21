4 ünlüye daha uyuşturucu gözaltısı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen uyuşturucu soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında bu sabah yeni bir operasyon yapıldı.

Operasyonlarda Abdi İbrahim İlaç şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Nezih Barut’un oğlu İbrahim Barut, magazin yazarı Mehmet Üstündağ, sosyal medya fenomeni Bilal Hancı ve Huzur Giyim’in sahibi Turgut Gençal’ın oğlu Abdullah Gençal’ın gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan üç şüphelinin ise yurt dışında oldukları öğrenildi. Gözaltına alınan isimler Adli Tıp Kurumu’na götürülerek uyuşturucu testi için örnekler alınacak.