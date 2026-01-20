14 ilde eş zamanlı uyuşturucu baskını: 608 adreste 641 şüpheli yakalandı

İzmir merkezli 14 ilde 608 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilen operasyon kapsamında 641 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İzmir merkezli 14 ilde 608 ayrı adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan açıklamada, 641 şahıs gözaltına alındığı bildirildi.
ZEHİR TACİRLERİNE TOPYEKUN SAVAŞ
İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ve "NARKOKAPAN-İZMİR" adı verilen operasyon, uyuşturucu ticaretinin en stratejik ayağı olarak görülen sokak satıcılarını hedef aldı. Operasyonun hazırlık sürecinin yaklaşık 4 ay sürdüğü, bu süre zarfında emniyet birimlerinin teknik ve fiziki takiplerle şüphelilerin tüm hareketlerini, temaslarını ve dağıtım ağlarını tespit ettiği bildirildi.
Dün sabah şafak vakti başlatılan operasyonda şu kuvvetler yer aldı:
4 bin 500 polis memuru,
956 ekip,
8 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği,
Hava ve deniz unsurları.
14 İlde 641 Gözaltı
Operasyonun detaylarının yanı sıra, Türkiye genelinde yürütülen uyuşturucu ile mücadele bilançosuna dair çarpıcı veriler de paylaşıldı. "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde ülkenin uyuşturucuya karşı erişilmez bir bölge haline getirilmesinin hedeflendiği vurgulandı.
Bakanlık verilerine göre uyuşturucuyla mücadelede son durum şu şekildedir:
2025 YILI VERİLERİ
2025 yılı içerisinde zehir tacirlerine yönelik operasyonlarda 43 bin 524 şahıs tutuklandı.
Mevcut Kabine döneminde tutuklanan toplam kişi sayısı 100 bin 509'a ulaştı.
Ele Geçirilen Maddeler: Aynı dönemde gerçekleştirilen operasyonlarda;
233 ton uyuşturucu madde,
278 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
ULUSLARASI SUÇ ÖRGÜTLERİNE DARBE
Mücadelenin sadece sokak satıcılarıyla sınırlı kalmadığı, uluslararası suç örgütlerine yönelik de ciddi operasyonlar yapıldığı kaydedildi.
Toplam 357 uyuşturucu suç örgütü çökertildi (Bunların 46’sı uluslararası nitelikte).
Kırmızı Bülten ile aranan 136 yabancı suç örgütü elebaşı ve yöneticisi Türkiye'de yakalandı.
Kırmızı Bülten ile aranan 120 suç örgütü yöneticisinin ise Türkiye'ye iadesi sağlandı.