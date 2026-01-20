14 ilde eş zamanlı uyuşturucu baskını: 608 adreste 641 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen ve "NARKOKAPAN-İZMİR" adı verilen operasyon, uyuşturucu ticaretinin en stratejik ayağı olarak görülen sokak satıcılarını hedef aldı. Operasyonun hazırlık sürecinin yaklaşık 4 ay sürdüğü, bu süre zarfında emniyet birimlerinin teknik ve fiziki takiplerle şüphelilerin tüm hareketlerini, temaslarını ve dağıtım ağlarını tespit ettiği bildirildi.