İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonunda 4 zanlı yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunun koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, DHKP-C terör örgütüne yönelik 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, 3 ayrı soruşturma kapsamında, sol marjinal silahlı terör örgütlerinin finansmanına yönelik MASAK verileri, HTS/BAZ çalışmaları, örgütsel yapı şemaları ve diğer çalışmalar doğrultusunda tespit edilen Ataşehir, Küçükçekmece ve Maltepe'deki adreslerde arama yapıldığı aktarıldı.