Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonunda 4 zanlı yakalandı

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C operasyonunda 4 zanlı yakalandı

09:2020/01/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Şüphelilere yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 4 zanlı yakalandı.
Şüphelilere yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nce, 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 4 zanlı yakalandı.

İstanbul'da, terör örgütü DHKP-C'ye finansman sağlandığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturmada 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunun koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce, DHKP-C terör örgütüne yönelik 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, 3 ayrı soruşturma kapsamında, sol marjinal silahlı terör örgütlerinin finansmanına yönelik MASAK verileri, HTS/BAZ çalışmaları, örgütsel yapı şemaları ve diğer çalışmalar doğrultusunda tespit edilen Ataşehir, Küçükçekmece ve Maltepe'deki adreslerde arama yapıldığı aktarıldı.

Soruşturma kapsamında, yurt dışından gönderilen paraların takibini engellemek amacıyla nakit olarak dolaşıma soktuğu ve cezaevindeki örgüt üyeleri ile yakınlarını kollamaya yönelik finansal hareketlerde bulunduğu değerlendirilen 4 şüphelinin gözaltına alındığı bildirilen açıklamada, adreslerde delil niteliği taşıdığı değerlendirilen materyallere el konulduğu kaydedildi.



#operasyon
#Terör örgütü DHKPC
#İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İbrahim Barut kimdir?