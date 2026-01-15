SDG’ye Tişrin’de operasyon

Suriye ordusu, Halep'in doğusundaki Deyr Hafir'de yuvalanan terör örgütü YPG/SDG hedeflerini çok namlulu roketatarlarla vuruyor. Suriye ordusu ile YPG/SDG'li teröristler arasında Halep'in doğusundaki Tişrin Barajı yakınlarında da çatışmalar yaşanıyor. Lazkiye'den bölgeye ek kuvvet sevk eden Suriye ordusu, Deyr Hafir kentinde terör örgütü SDG/YPG'nin karargah olarak kullandığı gübre şirketi ile eski Posta Müdürlüğü'ne ait karargah ve depoları hedef aldı. Çok namlulu roketatarlar ve topçu bataryalarının da yer aldığı askeri araçların bulunduğu konvoyun, Suriye hükümeti tarafından kapalı askeri bölge ilan edilen Halep’in Deyr Hafir hattına konuşlandırılacağı belirtilmişti.

Suriye'nin resmi televizyon kanalı El-İhbariye'ye konuşan bir askeri kaynak da terör örgütünün Halep şehrinin doğusundaki Hamima köyü civarındaki orduya ait bazı mevzileri ve sivillerin evlerini insansız hava araçları (İHA) ve ağır makineli tüfeklerle hedef aldığını, saldırıda herhangi bir can kaybı olup olmadığının henüz netleşmediğini söyledi. Suriye ordusunun, YPG/SDG'nin saldırılarına karşılık Deyr Hafir çevresindeki örgütün mevzilerini topçu ateşiyle hedef aldığı kaydedildi. Öte yandan Suriye istihbaratı, terör örgütünün Suriye devleti tarafından aranan suçluları saflarına kattığını iddia etti. Açıklamada çeşitli suçlardan aranan çok sayıda eski rejim unsurunun örgüt bünyesinde savaşçı olarak yer aldığını öne sürdü. Bu kişilerin, SDG bölgelerinde kalmaları karşılığında örgüte katıldığı ifade edildi. Halep kent merkezine yönelik saldırıların terör örgütü PKK mensuplarınca, YPG/SDG işbirliği içinde İran yapımı insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildiği iddia edildi.