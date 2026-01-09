SDG İsrail'e alet oldu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile bakanlıkta düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Suriye’deki gelişmelere değinen Fidan, “Türkiye olarak temennimiz, Suriye’ye istikrar getirecek bir mutabakata varılmasıdır. Öte yandan, Halep’te sivil halka yönelik gerçekleştirilen saldırılar, SDG’nin gerçek niyetiyle ilgili endişeleri ne yazık ki haklı çıkarmış ve barış çabaları konusunda karamsar bir tabloya yol açmıştır” dedi.





TERÖRE VEDA ETMESİ GEREK

“SDG’nin elindekileri her ne pahasına olursa olsun koruma ısrarı, Suriye’nin huzur ve istikrara kavuşmasının önündeki en büyük engeldir” ifadelerini kullanan Fidan, “Bu uzlaşmaz tavır, Suriye’nin ve bölgemizin gerçeklerine aykırıdır. SDG’nin teröre ve ayrılıkçılığa artık veda etmesi gerekmektedir” diye konuştu. Suriye’nin Halep şehrinde meydana gelen olayların, Türkiye’nin son bir yıldır uyarılarda bulunduğu hususun tecelli etmesi olduğunu belirten Fidan, Suriye’de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG’nin, zamana oynamak yerine Suriye’de entegrasyon sürecini hayata geçirmeye başlamış olsaydı bu olayların meydana gelmeyeceğine değindi.





SURİYE'DE ZAMAN ULUSAL BİRLİK ZAMANI

PKK/YPG’nin bunun yerine, bulunduğu her yerde taviz vermeden kalma ve menfaatini ilerletme anlayışının kimseye fayda getirmediğine dikkat çeken Fidan, Suriye hükümetinin artık kendi yaralarını sardığını, terörle mücadele kapasitesini daha ileri taşıdığını ve belli konularda halkına hizmet götürdüğünü vurguladı. Suriye için “Şimdi zaman ulusal birlik zamanıdır” vurgusu yapan Fidan, “SDG’nin bu noktada üzerine düşeni yapması lazım. Fakat onun yerine İsrail ile bir koordinasyon içerisinde, İsrail’in bölgemizde yürüttüğü ‘böl, parçala, yönet’ politikasına alet olacak bir aktöre dönüşmesi de maalesef tesadüf değil” diye konuştu.





AYNI MERCEKTEN GÖRÜYORUZ

Türkiye’nin Yemen, Somaliland, Sudan ve Suriye’de yaşananları aynı mercekten görmeye başladığını dile getiren Fidan, bunun Ankara’nın stratejik değerlendirmesi olduğunu sözlerine ekledi.





Türkiye bölgedeki gerilimi azaltıyor

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, Bakan Fidan’la bölgedeki gelişmeler konusunda fikir teatisinde bulunduklarını ifade ederek “Bunlar bölgedeki güven, refah ve istikrarı yakından ilgilendiren meselelerdir. Filistin meselesi merkezde kritik meselemiz kalmaya devam edecektir. Yemen’deki mevcut gelişmelerle ilgili istişarelerde bulunduk. Aynı şekilde Suriye, Sudan ve Somali’deki gelişmeleri de ele aldık” dedi. Türkiye’nin bölgedeki rolüne işaret eden Busaidi, şunları söyledi: “Bizler Türkiye’nin üstlenmiş olduğu rolü, hakikaten takdirle karşıladığımızı ifade etmek istiyoruz. Bölgedeki diğer paydaşlarıyla beraber Türkiye’nin üstlendiği bu rol, bölgede çok önemli bir rol, hem bölgesel alanda hem de uluslararası arenada. Aynı zamanda bu rolün siyasi ve insani çabalarımızı desteklediğine inanıyoruz. Bu çalışmalar bölgedeki gerilimleri ve tırmanmaları azaltacak biçimdedir. Böylece siyasi diyalog kanallarının net esaslara dayalı bir şekilde yeniden ihya edileceğine inanıyoruz. Bölgede güven, istikrar ve refahın tohumları atılacak, esasları pekiştirilecektir.”



