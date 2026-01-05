Dışişleri Bakanı Fidan Paris'te: Türkiye Ukrayna barış sürecinde rolünü vurgulayacak

Bakan Fidan'ın zirvede, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşında sonuç odaklı diplomatik adımlarla barışçıl bir çözümü savunmayı sürdürdüğünü belirtmesi ve geçen yıl İstanbul'un taraflar arasında 3 tur müzakereye ev sahip yaptığına ve bu görüşmeler neticesinde başta esir takası olmak üzere insani konularda somut sonuçlar üretildiğine dikkat çekmesi bekleniyor. Bakan Fidan'ın ayrıca, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde de taraflar arasında gerçekleştirilebilecek doğrudan görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yinelemesi, Türkiye'nin Karadeniz'de istikrarın muhafazasını stratejik bir öncelik olarak gördüğünü ve bu konudaki tutumunu tüm taraflara hatırlattığını ifade etmesi öngörülüyor.