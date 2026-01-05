Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Dışişleri Bakanı Fidan Paris'te: Türkiye Ukrayna barış sürecinde rolünü vurgulayacak

Dışişleri Bakanı Fidan Paris'te: Türkiye Ukrayna barış sürecinde rolünü vurgulayacak

14:165/01/2026, الإثنين
DHA
Sonraki haber
Hakan Fidan
Hakan Fidan

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde yarın Paris'te düzenlenecek Ukrayna konulu Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne katılacak.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; Dışişleri Bakanı
Hakan Fidan
, zirveye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
'ı temsilen katılacak. Zirvede
Ukrayna
'da barışın sağlanması amacıyla yapılan görüşmeler ile barış planı taslaklarındaki son durumun ve Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantilerinde Gönüllüler Koalisyonu'nun oynayacağı rolün ele alınması öngörülüyor.

Karadeniz'de istikrarın önemi vurgulanacak

Bakan Fidan'ın zirvede, Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşında sonuç odaklı diplomatik adımlarla barışçıl bir çözümü savunmayı sürdürdüğünü belirtmesi ve geçen yıl İstanbul'un taraflar arasında 3 tur müzakereye ev sahip yaptığına ve bu görüşmeler neticesinde başta esir takası olmak üzere insani konularda somut sonuçlar üretildiğine dikkat çekmesi bekleniyor. Bakan Fidan'ın ayrıca, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde de taraflar arasında gerçekleştirilebilecek doğrudan görüşmelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yinelemesi, Türkiye'nin Karadeniz'de istikrarın muhafazasını stratejik bir öncelik olarak gördüğünü ve bu konudaki tutumunu tüm taraflara hatırlattığını ifade etmesi öngörülüyor.




#Hakan Fidan
#Ukrayna
#Paris
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
KYK burs ücretleri 2026 ne kadar olacak, yüzde kaç zamlanacak? KYK yeni burs ve kredi ücretleri ne zaman belli olacak?