SDG yine mutabakata uymadı

Halep’in kuzeyindeki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki terör örgütü SDG/PKK militanlarına karşı operasyon başlatan Suriye ordusu, Eşrefiyye'yi ele geçirdikten sonra tahliye olmaları için terör grubuna güvenli koridor açtı. Tahliyeyi reddeden bazı militanlar, Şeyh Maksud'a gelen araçlara ve güvenlik güçlerine ateş açtı.
Suriye ordusuna bağlı kuvvetler, terör örgütü SDG/PKK militanlarının yuvalandığı Halep’in kuzeyindeki Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinde perşembe akşam saatlerinden itibaren duruma hakim oldu. İki mahallede güvenliği sağlama çalışmalarına başlayan Suriye güvenlik güçleri, teröristlerin teslim olarak bölgeden çıkarılmaları için ateşkes ilan etti. Çok sayıda militanın ateşkese uyarak teslim olmasına karşı bazı teröristler, teslim olmayı reddederek Şeyh Maksud’a gelen tahliye otobüslerine ateş açtı. Ordu güçleri, buna rağmen mahalleyi güvene alarak bu militanlara ek zaman tanıdı. SDG/PKK’ya bağlı teröristlerin kentten anlaşma yoluyla tamamen çıkarılması bekleniyor.
OTOBÜSLERE ATEŞ AÇTILAR
Şeyh Maksud ve Eşrefiyye’de, perşembe gecesi ilan edilen ateşkesin ardından çok sayıda terörist, güvenlik güçlerine teslim olarak tahliye edilmeyi kabul etti. Sabah saatlerinde verilen sürenin tamamlanmasının ardından SDG/PKK militanları, örgütün kontrolündeki Suriye’nin kuzeydoğusundaki Deyr Hafir bölgesine gönderilmek üzere hafif silahlarıyla birlikte hazırlanan otobüslere binerek yola çıktı. Şeyh Maksud ve Beni Zeyd mahallelerinde ise öğle saatlerinde SDG/PKK teröristleri almaya gelen otobüsler, ağır makinalı tüfeklerle hedef alınmalarının ardından geri döndü. Duruma müdahale eden ordu güçleri ile SDG/PKK militanları arasında yeniden çatışmalar yaşandı. Reuters’e konuşan örgüte bağlı sözde Şeyh Maksud ve Eşrefiyye Halk Meclisi Sözcüsü, “Savaşçılarımız Halep’ten çıkmayacak” açıklamasını yaptı.
ASKERİ BÖLGE İLAN EDİLDİ
SDG/PKK militanlarının saldırısıyla başlayan çatışmaların ardından Suriye ordusu, mahalleyi "Kapalı askeri bölge" olarak ilan etti. El-Cezire’ye konuşan Suriye ordusu yetkilileri, Şeyh Maksud’da, Kandil Dağı bağlantılı PKK militanları tespit ettiklerini ve bu militanların anlaşmaya varılmasını engellediğini bildirdi. Hükümetin süre vermesine rağmen mahalleye giden yolları kapatan SDG/PKK militanları, buradan Halep'in batısındaki Helep el-Cedide'de bulunan bir binaya top ateşi saldırsı düzenledi.
HALK EVLERİNE DÖNMEYİ BEKLİYOR
SDG/PKK'nın sükuneti engelleme girişimlerine rağmen Halep Valiliği tarafından yayınlanan açıklamada, Şeyh Maksud ve Eşrefiyye’de sivillerin geri dönüşüne uygun ortam oluşturulabilmesi için sosyal hizmetlerin derhal başlatılacağı bildirildi. Suriye Sağlık Bakanlığı da iki mahalleden tahliye edilen sivillere sağlık hizmetlerinin verilmesi için tüm hazırlıkların yapıldığı ve hastanelerin çalışır halde olduğu bildirildi. Perşembe gecesi ilan edilen ateşkesle daha önce tahliye edilerek barınma merkezlerine yerleştirilen çok sayıda mahalle sakini evlerine dönmek için Beni Zeyd mahallesi çevresinde toplandı. Ancak örgüt militanlarının ateşkesi bozması nedeniyle ailelerin evlerine dönüşü gecikti.
Deyr-i Zor'da sivillere saldırı
- Suriye'nin doğusundaki Deyr-i Zor'da, terör örgütü SDG/PKK'ya bağlı militanlar, Ebu Hammam köyünde örgüte karşı protesto eylemi düzenleyen sivillere ateş açtı. Olayda ölü ya da yaralı sayısına dair bilgi verilmezken, protestocuların örgüt yönetimine karşı sloganlar attığı bildirildi. Suriye ordusu ise SDG/PKK kontrolündeki bölgeleri Fırat Nehri üzerinden kent merkezine bağlayan tüm köprülerin kapatıldığını ilan etti.
AB’den destek ziyareti
- Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, dün Suriye’nin başkenti Şam’ı ziyaret etti. Esed rejiminin devrildiği 8 Aralık 2024’ten beri ilk kez Şam’a gelen AB liderlerini Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara karşıladı. Taraflar arasında yapılan görüşmede Suriye ile AB arasındaki iş birliği, Suriye’nin yeniden inşası, Suriye ve bölgede istikrar, Avrupa’daki Suriyeli mültecilere ilişkin konular ele alındı. Von der Leyen, görüşme sonrası sosyal medyadan yayınladığı açıklamada, "Yıllarca süren korku ve sessizliğin ardından Suriyeliler umut ve yenilenmeye yönelik uzun bir yolculuğa başladı. Avrupa, Suriye’nin toparlanması ve yeniden inşasını desteklemek için elinden gelen her şeyi yapacaktır" vurgusunu yaptı.