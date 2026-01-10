SDG yine mutabakata uymadı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, dün Suriye’nin başkenti Şam’ı ziyaret etti. Esed rejiminin devrildiği 8 Aralık 2024’ten beri ilk kez Şam’a gelen AB liderlerini Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara karşıladı. Taraflar arasında yapılan görüşmede Suriye ile AB arasındaki iş birliği, Suriye’nin yeniden inşası, Suriye ve bölgede istikrar, Avrupa’daki Suriyeli mültecilere ilişkin konular ele alındı. Von der Leyen, görüşme sonrası sosyal medyadan yayınladığı açıklamada, "Yıllarca süren korku ve sessizliğin ardından Suriyeliler umut ve yenilenmeye yönelik uzun bir yolculuğa başladı. Avrupa, Suriye’nin toparlanması ve yeniden inşasını desteklemek için elinden gelen her şeyi yapacaktır" vurgusunu yaptı.