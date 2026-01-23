Ünlülere uyuşturucu soruşturması: Kızılcık Şerbeti oyuncusu Doğukan Güngör'ün de aralarında bulunduğu 14 kişi pozitif, 5'inin negatif çıktı

İstanbul'daki uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda (ATK) kan ve saç örnekleri alınan 19 şüpheliden 14'ünün uyuşturucu testi pozitif, 5'inin ise negatif çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında kan ve saç örnekleri alınan toplam 19 şüpheliye ilişkin ATK tarafından rapor hazırlandı.
POZİTİFLERE YENİLERİ EKLENDİ
Bu kapsamda, Binnur Buse Alper, Merve Eryiğit, Veysel Avcı, Sedef Selen Atmaca, Arif Altunbulak, Ece Cerenbeli, Merve Uslu, Saniye Deniz, Lerna Elmas, Doğukan Güngör, Ceren Yıldırım, Gözde Anuk, Suat Yıldız ile Ceyda Ersoy'un uyuşturucu testinin sonuçlarının pozitif olduğu belirlendi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurmak", "uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ve "bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da fuhuş için aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen oyuncu Doğukan Güngör, sosyal medya fenomeni Burak Altındağ'ın da aralarında olduğu 26 şüphelinin savcılık işlemleri tamamlandı.
Savcılık, şüpheliler Arif Altunbulak, Muzaffer Yıldırım, Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit'i tutuklanmaları, şüpheliler Binnur Buse Alper, Sedef Selen Atmaca ve Gözde Anuk'u ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.
Öte yandan, haklarında daha önce "yurt dışı çıkış yasağı" tedbiri bulunan şüpheliler Doğukan Güngör, Alya Şahinler, Ceren Yıldırım ve Saniye Deniz ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.