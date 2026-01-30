Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
23 ilde zehir tacirlerine darbe: 6 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

23 ilde zehir tacirlerine darbe: 6 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi

09:3030/01/2026, Cuma
AA
Sonraki haber
Yakalanan 521 şüpheliden 177'si tutuklandı, 91'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Yakalanan 521 şüpheliden 177'si tutuklandı, 91'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarmanın son iki haftada 23 ilde düzenlediği operasyonlarda 6 milyon uyuşturucu hap ile 270 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, jandarma tarafından uyuşturucu madde satıcılarına yönelik 14 gündür yürütülen operasyonlara ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı.

Şüphelilerin, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden uyuşturucu madde sattıklarının ve ticareti organize şekilde yürüttüklerinin tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldığını belirten Yerlikaya, cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca, 46 narkotik ve asayiş ekibinden 414 personelin katılımıyla Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Hakkari, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Konya, Malatya, Manisa, Muğla, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Uşak ve Van'da operasyonlar düzenlendiği bilgisini paylaştı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"23 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik jandarmamız tarafından son iki haftadır devam eden operasyonlarımızda 6 milyon uyuşturucu hap ile 270 kilogram uyuşturucu madde ele geçirdik. 521 şüpheliyi yakaladık. 177'si tutuklandı. 91'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.
Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Uyuşturucuyla savaşımız, çok katmanlı, çok boyutlu ve kararlı bir seferberliktir. Elebaşından yöneticisine, üreticisinden torbacısına kadar zincirin her halkasını büyük operasyonlarla tek tek kırıp atıyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum"


#uyuşturucu operasyonu
#jandarma
#İçişleri Bakanlığı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sırada hangi il var? TOKİ 31 Ocak 2026 Samsun, Nevşehir, Bartın kura çekilişleri saat kaçta, nereden izlenir?