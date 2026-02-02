Yeni Şafak
Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: Dört kişi tutuklandı

Kırklareli'nde uyuşturucu operasyonu: Dört kişi tutuklandı

23:562/02/2026, Pazartesi
IHA
Dört şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Dört şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik düzenlenen operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve suç unsurları ele geçirilirken, gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik Lüleburgaz ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 12,61 gram metamfetamin, 130,98 gram sıvı sentetik kannabinoid (yaklaşık 3 kilo 994 gram sentetik kannabinoid elde edilebileceği değerlendirilen), 15,83 gram sentetik kannabinoid, 0,93 gram skunk ve 0,11 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 3 adet hassas terazi, 1 adet grinder, suçtan elde edildiği değerlendirilen 42 bin 675 TL ile 5 euro, 1 adet tabanca, 2 adet tabanca fişeği ve 4 adet payp ele geçirildi.

Şüphelilere yönelik yapılan ara yakalamalarda 2 kişi tutuklanırken, adli mercilere sevk edilen Ö.G. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. T.D., S.Ç., A.T. ve E.C.E. isimli 4 şüpheli de çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


