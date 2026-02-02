Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Çankırı’da aranan 45 şahıs yakalandı: Operasyonlarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi

Çankırı’da aranan 45 şahıs yakalandı: Operasyonlarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi

23:492/02/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Yapılan trafik denetimlerinde ise 93 araç trafikten men edilirken bin 297 araç sürücüsüne, toplamda 4 milyon 700 bin 790 TL cezai işlem uygulandı.
Yapılan trafik denetimlerinde ise 93 araç trafikten men edilirken bin 297 araç sürücüsüne, toplamda 4 milyon 700 bin 790 TL cezai işlem uygulandı.

Çankırı’da jandarma ve polis ekiplerince yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 45 şahıs ile 5 düzensiz göçmen yakalanırken, operasyonlarda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Çankırı’da jandarma ve polis ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde suçlardan aranan 45 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 26 Ocak- 1 Şubat tarihlerinde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, haklarında yakalama kararı bulunan 45 şahıs ve 5 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan 5’i tutuklandı. Ayrıca, 3 narkotik, 2 kaçakçılık operasyonunda 11 şahıs hakkında işlem tesis edilip yapılan operasyon ve denetimlerde 0,40 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza hapı, 26,69 gram sentetik kannabinoid, 4 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 214 adet tabanca fişeği ve 48 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Yapılan trafik denetimlerinde ise 93 araç trafikten men edilirken bin 297 araç sürücüsüne, toplamda 4 milyon 700 bin 790 TL cezai işlem uygulandı.


#Çankırı
#arama
#yakalama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ geç başvuru tarihi 2026: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) geç başvuru ekranı açıldı mı? ÖSYM AIS giriş ve başvuru adımları