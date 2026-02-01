Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kayseri’de bir kişiyi bıçaklayarak yaralayan çocuk yakalandı

Kayseri’de bir kişiyi bıçaklayarak yaralayan çocuk yakalandı

23:581/02/2026, Pazar
G: 2/02/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Ekipler tarafından saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanan B.B.S. gözaltına alındı.
Ekipler tarafından saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanan B.B.S. gözaltına alındı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 17 yaşındaki çocuk yaralanarak bir binaya sığındı. Olayın ardından kaçan aynı yaştaki şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 17 yaşındaki çocuk binaya sığınırken, saldırıyı gerçekleştiren aynı yaştaki çocuk yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Gevhernesibe Mahallesi Çimen Sokak’ta meydana gelen olayda A.B. (17), tartıştığı kişi tarafından bacağından bıçakla yaralandı. A.B., Sahabiye Mahallesi Konak Sokak üzerinde bulunan bir binaya sığınarak, yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından A.B.’yi ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Ekipler olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


Şüpheli çocuk yakalandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin B.B.S. (17) olduğu belirlendi. Ekipler tarafından saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanan B.B.S. gözaltına alındı.


#Kayseri
#bıçaklama
#yakalama
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kırklareli’nde okullar tatil mi? 2 Şubat valilik açıklaması