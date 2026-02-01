Yeni Şafak
Adana'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı

Adana'da bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı

00:401/02/2026, Pazar
AA
Sonraki haber
Yaralılardan M.Ç. yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Yaralılardan M.Ç. yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Adana'nın Kozan ilçesinde tekel bayide çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı.

Varsaklar Mahallesi Örtülü Sokak'ta tekel bayi işleten M.Ö. ve yanında bulunan M.Ç. ile iş yerine gelen Ş.K. ve F.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle bıçaklı kavga çıktı.

Kavgada M.Ö. ve M.Ç. ile Ş.K. vücutlarının farklı yerlerinden bıçakla yaralandı. Daha sonra Ş.K. ve F.Y. olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan M.Ç. yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi, M.Ö. ise Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



#Adana
#Kozan
#Tekel bayi
