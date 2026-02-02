Tekirdağ’da uyuşturucu ve silah operasyonu: Dört kişi gözaltına alındı

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, uyuşturucu tacirlerine ve ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik Ayaspaşa Mahallesi’nde iki ayrı operasyon düzenledi. Ayaspaşa Mahallesi Yakamoz Sokak’taki bir ikamete düzenlenen baskında G.C., B.C. ve M.C. isimli şahısların üzerinde yapılan aramalarda 3 parça halinde toplam 34 gram sentetik kannabinoid emdirilmiş tütün ele geçirildi. Aynı mahallede başka bir adreste ve içeride bulunan S.Ü.’nün üzerinde yapılan aramada da 33 adet sentetik ecza hapı ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği bulundu.