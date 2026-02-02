Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Tekirdağ’da uyuşturucu ve silah operasyonu: Dört kişi gözaltına alındı

Tekirdağ’da uyuşturucu ve silah operasyonu: Dört kişi gözaltına alındı

23:282/02/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde polis ekiplerinin iki ayrı operasyonunda uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonda uyuşturucu madde ve ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, 4 kişi gözaltına alındı.

Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, uyuşturucu tacirlerine ve ruhsatsız silah bulunduran şahıslara yönelik Ayaspaşa Mahallesi’nde iki ayrı operasyon düzenledi. Ayaspaşa Mahallesi Yakamoz Sokak’taki bir ikamete düzenlenen baskında G.C., B.C. ve M.C. isimli şahısların üzerinde yapılan aramalarda 3 parça halinde toplam 34 gram sentetik kannabinoid emdirilmiş tütün ele geçirildi. Aynı mahallede başka bir adreste ve içeride bulunan S.Ü.’nün üzerinde yapılan aramada da 33 adet sentetik ecza hapı ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı. Saray İlçe Emniyet Müdürlüğü, suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.


#Tekirdağ
#uyuşturucu
#silah
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MSÜ geç başvuru tarihi 2026: Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) geç başvuru ekranı açıldı mı? ÖSYM AIS giriş ve başvuru adımları