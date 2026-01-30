Yeni Şafak
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonu: Üç şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda üç şüpheli yakalandı.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda üç şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, istihbarat sonucu takibe alınan otomobilde arama yapıldı.

Yapılan aramada, 7 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen kristalize madde, uyuşturucu madde emdirildiği değerlendirilen bir gram ıslak peçete, bir kırmızı reçete ile verilen ilaç, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan pipe diye tabir edilen 3 aparat ile toplam 14 bin 890 lira para ele geçirildi.

Olayla ilgili şüpheliler A.Ö, M.D. ve C.D. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki soruşturmaları devam ediyor.



