Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Afyonkarahisar
Afyonkarahisar'da vahşet: Köpeği asıp işkence yaparak öldürdüler

Afyonkarahisar'da vahşet: Köpeği asıp işkence yaparak öldürdüler

18:0725/01/2026, Pazar
DHA
Sonraki haber
Bir köpek ayaklarından iple asılarak işkenceyle öldürüldü.
Bir köpek ayaklarından iple asılarak işkenceyle öldürüldü.

Afyonkarahisar'da bir köpek, ayaklarından iple asılıp, işkence edilerek öldürülmüş halde bulundu. Vatandaşlar şüpheli ya da şüphelilerin yakalanıp cezalandırılmasını isterken, "Bir cana kıymanın bahanesi olmaz. Merhametin bittiği yerde çürüme başlar." dedi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir köpek, ayaklarından asılıp, işkence edilerek öldürüldü.

Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde bir köpek, ayaklarından iple asılıp, işkence edilerek öldürülmüş halde bulundu. Duruma tepki gösteren hayvanseverler, olaya ilişkin adli ve idari sürecin titizlikle yürütülmesini, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanıp cezalandırılmasını istedi.

"Cana kıymanın bahanesi olmaz"

Eber Gölü Yaşasın Derneği Başkanı Ekrem Önder Çiftçi, hayvanlara yönelik şiddetin arttığını belirterek, "Doğaya, hayvana ve yaşama düşman olan bu zihniyetle mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Eber Gölü'ne zarar veren anlayış ile bir köpeği ayaklarından asarak öldüren anlayış aynıdır. Bu vicdansız ve sorumsuz bir yaklaşımdır. Toplum olarak bu caniliğe sessiz kalmamalıyız. Yaşam hakkı kutsaldır. Bir cana kıymanın bahanesi olmaz. Merhametin bittiği yerde çürüme başlar" dedi.



#Afyonkarahisar
#Köpek
#İşkence
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Arsenal-Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda canlı izlenecek? Premier Lig'de dev maç